Омские пенсионеры получат январские выплаты уже в декабре

Выплаты начались с 25 декабря и завершатся до 30 декабря. Это касается всех, кому пенсия обычно приходит с 1 по 11 число каждого месяца. Переводы пройдут в автоматическом режиме, никаких заявлений для этого подавать не нужно. После праздников, с 12 января, доставка пенсий через банки и почту возобновится по обычному графику.