Омские пенсионеры получат январские выплаты уже в декабре

Выплаты начались с 25 декабря и завершатся до 30 декабря.

Источник: Freepik

Из-за длинных новогодних каникул график выплаты пенсий будет скорректирован. Январские деньги россияне получат уже в конце декабря, чтобы они могли спокойно подготовиться к праздникам, сообщает ТАСС.

Выплаты начались с 25 декабря и завершатся до 30 декабря. Это касается всех, кому пенсия обычно приходит с 1 по 11 число каждого месяца. Переводы пройдут в автоматическом режиме, никаких заявлений для этого подавать не нужно. После праздников, с 12 января, доставка пенсий через банки и почту возобновится по обычному графику.

Ранее мы сообщали, что омичка через омбудсмена добилась индексации пенсии после увольнения.