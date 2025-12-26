Министр культуры поздравила россиян с наступающими праздниками

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом.
«Дорогие друзья, я очень хочу поздравить и всех детей, и всех родителей, наших соотечественников, наших граждан с наступающим Новым годом», — сказала Любимова в поздравлении в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».
Она также пожелала россиянам воплощения в жизнь всего задуманного, хороших новостей, здоровья и благополучия.
«Мы будем стараться радовать вас всех нашими замечательными выставками, спектаклями, концертами, выступлениями артистов цирка, и я уверена, что к моему поздравлению присоединятся десятки тысяч деятелей культуры, которые трудятся во всех 89 регионах нашей страны», — заключила Любимова.
Глава ведомства исполнит мечты троих детей в рамках акции «Ёлка желаний». Семнадцатилетний Владимир из Москвы мечтает побывать в роли диктора метро, семилетний Роман из Удмуртской республики хочет побыть водителем бетономешалки, а девочка из Донецкой Народной Республики была бы рада получить в подарок виолончель.
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, мечты сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливают новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.