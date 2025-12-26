Держитесь крепко: На Молдову идут штормовые ветра — синоптики объявили «желтый код» метеоопасности

С 28 по 29 декабря по всей территории Молдовы ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с.
Предупреждение действует с 14:00 сегодняшнего дня, 26 декабря, до 29 декабря, 17:00.
В период с 26 по 27 декабря на севере и в центре страны, а с 28 по 29 декабря по всей территории Молдовы ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с.
Дубак, ветрище, но только не снег. Что за невезуха у нас такая!
