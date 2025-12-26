В Орджоникидзевском районе Перми появится новая школа на 1050 учеников

Новое здание рассчитано на 1 050 учащихся и будет расположено по адресу ул. Академика Веденеева, 71. Оно станет вторым корпусом Инженерной школы. В корпусе предусмотрено 42 учебных класса и специализированные кабинеты, в том числе для изучения иностранных языков, естественных наук, информационных технологий, робототехники и 3D-моделирования. Также в школе оборудуют мастерские, медиацентр, библиотеку, актовый зал, столовую на 550 мест и два спортивных зала.