Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орджоникидзевском районе Перми появится новая школа на 1050 учеников

Завершить строительство школы планируется в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

В Перми выдали разрешение на строительство новой школы в Орджоникидзевском районе. Образовательное учреждение возведут на улице Академика Веденеева.

Проект школы полностью готов, документация прошла государственную экспертизу, после чего застройщик получил официальное разрешение на начало работ. На строительной площадке уже завершены подготовительные мероприятия, сейчас ведутся работы по устройству свайного основания.

Новое здание рассчитано на 1 050 учащихся и будет расположено по адресу ул. Академика Веденеева, 71. Оно станет вторым корпусом Инженерной школы. В корпусе предусмотрено 42 учебных класса и специализированные кабинеты, в том числе для изучения иностранных языков, естественных наук, информационных технологий, робототехники и 3D-моделирования. Также в школе оборудуют мастерские, медиацентр, библиотеку, актовый зал, столовую на 550 мест и два спортивных зала.

На прилегающей территории планируется обустройство спортивной зоны. Здесь появятся футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в волейбол и баскетбол, яма для прыжков и зона воркаута.

Завершить строительство школы планируется в 2027 году.