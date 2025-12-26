Google разрешил белорусам менять адрес электронной почты, но с одним условием

Популярный сервис Google позволил менять адрес электронной почты своим пользователям, в том числе из Беларуси, сообщил ТАСС.
Так, американская компания Google в свой почтовый сервис Gmail внедрила функцию для изменения адреса электронной почты. Пользователей об этом проинформировали на странице поддержки сервисов американской компании.
Теперь пользователи могут выбрать новый адрес электронной почты, который должен заканчиваться на @gmail.com. Однако поменять свою почту на Gmail белорусы и другие пользователи со всего мира могут с одним условием.
— Делать это можно не чаще раза в год, — указано на сайте.
После смены адреса старая электронная почта остается в качестве дополнительной, а новый адрес становится основным. Письма пользователю будут в итоге приходить на оба аккаунта.
При смене адреса пользователь сможет сохранить все данные: письма, фотографии, файлы и т.д. И при необходимости — вернуться к старому адресу в любое время.
