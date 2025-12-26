Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали подозреваемого в оправдании терроризма студента

Несовершеннолетний студент уфимского колледжа, уроженец Абзелиловского района подозревается в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщают пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского управления СКР.

Источник: РИА "Новости"

Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу.

По версии следствия, с января по октябрь этого года фигурант уголовного дела принимал участие в деятельности двух организаций, признанных решением Верховного суда России террористическими и запрещенными на территории страны, размещая информационные материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность. Отмечается, что подозреваемый в тематических каналах мессенджеров активно поддерживал деятельность человека, находящегося в федеральном розыске за терроризм и экстремизм и проживающего за границей.

Задержанный признал вину.