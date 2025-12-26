История центра для людей с аутизмом

— Например, Андрей пришёл к нам два года назад в возрасте 21 года. Он закончил школу и маме было очень сложно найти для него подходящие занятия — Андрей не заходил в незнакомые кабинеты, не мог отвлечься от телефона, отказывался от любой деятельности. Психолог начала работу с того, что искала хоть что-то, чтобы заинтересовало Андрея — и неожиданно этим оказалось приготовление кофе в кофемашине. Андрей стал приносить из дома термокружки, делать напиток для себя и мамы — контакт стал налаживаться. Потом перешли к приготовлению простых салатов, уходу за растениями. На второй год Андрей стал постепенно включаться в группу. Сейчас Андрей уже заходит во все кабинеты центра, практически полностью выдерживает групповые занятия.