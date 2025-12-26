Водителей предупредили об ухудшении погоды на трассе М-4 в Ростовской области

По информации синоптиков, днем 26 декабря местами по региону возможна метель, по югу ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Дороги будут скользкими. Ветер сохранится преимущественно западный и юго-западный 7−12 м/с, временами с порывами до 15−19 м/с. Днем прогнозируют от −2 до −7, на юге региона — до 0 градусов.