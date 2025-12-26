Водителей предупредили об ухудшении погоды на трассе М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ухудшилась погода, в связи с этим водителей просят быть осторожными на дорогах. Напоминание поступило от управления Госавтоинспекции.
Вдвойне внимательными следует быть на участке с 777 по 896 км трассы, там фиксировали снег и усиление ветра. Во время такой погоды могут собираться заносы, ухудшаются видимость и сцепление.
На зимней дороге нужно строго соблюдать ПДД, необходимо снизить скорость и постоянно следить за дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры или обгоны. Также всем советуют сверяться с прогнозом погоды и дорожной обстановкой перед поездками.
По информации синоптиков, днем 26 декабря местами по региону возможна метель, по югу ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Дороги будут скользкими. Ветер сохранится преимущественно западный и юго-западный 7−12 м/с, временами с порывами до 15−19 м/с. Днем прогнозируют от −2 до −7, на юге региона — до 0 градусов.
