Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО

«Мы сейчас заботимся, конечно, прежде всего, о нашей стране, о нашем русском мире. Но независимо даже от этого, на нас смотрят (другие страны — ред.). Как когда-то, может, не совсем верный будет пример, но на нас в 1920-е годы, после революции 1917 года, смотрели как на передовой класс движения. И оно во многом такое было, в плане антиколониализма. И сегодня на нас тоже смотрят. Тогда мы против классических колоний мы выступали. Сегодня Россия, воюя в зоне СВО, хотим мы, кстати говоря, или не хотим, мы выступаем против неоколониализма», — сказал Мягков.