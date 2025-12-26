Ужесточить наказание за неуважение к учителям хотят в Казахстане

По его словам, есть факты проявления неуважения к педагогам, в том числе через социальные сети. В 2025 году возбуждены 12 административных дел в отношении родителей учащихся.
«За эти действия предусмотрена ответственность согласно статье 409 КоАП. Эта статья предусматривает предупреждение в первом случае и в случае повторения — наложение штрафа. В этом году на республиканской августовской конференции глава государства указал на важность усиления защиты прав учителей. Он дал поручение подготовить поправки в Закон о статусе педагогов», — сказал Аширов.
Он отметил, что в рамках подготовленного проекта закона предлагается ужесточение ответственности за нарушение прав учителей и проявление неуважения в адрес учителей. Например, если раньше за нарушение прав педагога в первый раз предусматривалось предупреждение, то в предлагаемом проекте закона предлагается сразу же накладывать штраф.
«Также предусмотрено снижение нагрузки по заполнению отчетов и прочей документации и усиление ответственности родителей за времяпровождение детей в пределах школы», — добавил спикер.
Ранее мы писали, что в отдельных регионах по-прежнему выявляются факты несоблюдения отдельных норм Закона РК «О статусе педагога».