Ужесточить наказание за неуважение к учителям хотят в Казахстане

Он отметил, что в рамках подготовленного проекта закона предлагается ужесточение ответственности за нарушение прав учителей и проявление неуважения в адрес учителей. Например, если раньше за нарушение прав педагога в первый раз предусматривалось предупреждение, то в предлагаемом проекте закона предлагается сразу же накладывать штраф.