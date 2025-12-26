Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужесточить наказание за неуважение к учителям хотят в Казахстане

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Серик Аширов 26 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о планах по ужесточению наказания за проявление неуважения к педагогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, есть факты проявления неуважения к педагогам, в том числе через социальные сети. В 2025 году возбуждены 12 административных дел в отношении родителей учащихся.

«За эти действия предусмотрена ответственность согласно статье 409 КоАП. Эта статья предусматривает предупреждение в первом случае и в случае повторения — наложение штрафа. В этом году на республиканской августовской конференции глава государства указал на важность усиления защиты прав учителей. Он дал поручение подготовить поправки в Закон о статусе педагогов», — сказал Аширов.

Он отметил, что в рамках подготовленного проекта закона предлагается ужесточение ответственности за нарушение прав учителей и проявление неуважения в адрес учителей. Например, если раньше за нарушение прав педагога в первый раз предусматривалось предупреждение, то в предлагаемом проекте закона предлагается сразу же накладывать штраф.

«Также предусмотрено снижение нагрузки по заполнению отчетов и прочей документации и усиление ответственности родителей за времяпровождение детей в пределах школы», — добавил спикер.

Ранее мы писали, что в отдельных регионах по-прежнему выявляются факты несоблюдения отдельных норм Закона РК «О статусе педагога».