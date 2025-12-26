Infiniti с поддельными номерами «заработал» 700 тысяч тенге штрафов

Выяснилось, что водитель менял номера, чтобы избежать фиксации нарушений камерами видеонаблюдения.
Проверка записей показала, что на обоих комплектах номеров зафиксировано 26 нарушений ПДД на общую сумму более 700 тыс. тенге.
Кроме того, по базам данных установлено, что существует еще один Infiniti с тем же VIN-кодом, зарегистрированный в Казахстане.
По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, оба автомобиля изъяты и находятся на территории отдела полиции. По факту происшествия проводится проверка, назначены экспертизы для установления всех обстоятельств.
Ранее в Жамбылской области задержали водителя с неоплаченными штрафами почти на один миллион тенге.