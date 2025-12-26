Из Свердловской области в Афганистан отправили почти 700 кубометров древесины

Из Свердловской области в Афганистан за период с 1 по 25 декабря 2025 года отправили 692 кубометра лесоматериалов. Отгрузка проходила под контролем регионального Управления Россельхознадзора, которое проверило качество отправляемой древесины.
— Должностным лицом Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены досмотр, отбор образцов и лабораторная экспертиза, в результате которых карантинных объектов не выявлено, — сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.
Так, пиломатериалы были разрешены к вывозу из региона в Афганистан. Напомним, что в преддверии Нового года в Екатеринбург завезли 20 тонн мандаринов из Китая. Всего с начала 2025 года на Урал было импортировано больше восьми тонн цитрусовых на сумму 960 миллионов рублей.