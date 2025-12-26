В Свердловской области отремонтировали 258 километров дорог

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на Среднем Урале в 2025 году отремонтировали 258 километров дорог. Таким образом, доля всех региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, достигла 54,2%, доля трасс опорной сети — 74,2% вместо запланированных 72,8%, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Также дорожники капитально отремонтировали 21 мост и реконструировали четыре искусственных сооружения. На работы в этом году из федерального бюджета было направлено семь миллиардов рублей и еще пять миллиардов — из регионального.
«В этом сезоне мы обновили почти в полтора раза больше свердловских дорог, чем в прошлом», — подчеркнул губернатор Денис Паслер. Особое внимание было уделено приведению в надлежащее состояние дорог возле социально значимых учреждений, таких как школ и детские сады, спортивные учреждения и больницы.