Что изменится в ОСМС в 2026 году

При этом ключевые параметры системы — ставки и минимальная заработная плата — остаются прежними. Из-за этого у многих возникает путаница: формально платежи «не растут», но для части граждан они всё же увеличатся, сообщает El.kz.
Причина в поправках к законодательству, подписанных в 2025 году. Они направлены на изменение распределения финансовой нагрузки внутри системы ОСМС и касаются прежде всего граждан с высокими доходами, а также государства как плательщика за социально уязвимые категории населения. Разъяснения по этим вопросам были даны в Фонд социального медицинского страхования.
Важно сразу обозначить рамки. В 2026 году не меняются процентные ставки взносов и отчислений, не повышается минимальная заработная плата и не вводятся новые категории плательщиков. Однако меняется верхний предел дохода, с которого рассчитываются платежи, а это напрямую влияет на итоговые суммы для части работающих граждан и работодателей.
Изменятся ли взносы на ОСМС в 2026 году.
Если рассматривать только ставки и базовые параметры системы, то в 2026 году они остаются без изменений. Минимальная заработная плата утверждена на прежнем уровне, а процентные ставки взносов и отчислений по ОСМС также сохраняются. Для наёмных работников это 2% от дохода, для работодателей — 3%.
Это означает, что для большинства граждан, чьи доходы не превышают установленные пределы, ежемесячные суммы взносов останутся такими же, как и в 2025 году. Индивидуальные предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств и лица, занимающиеся частной практикой, продолжают платить фиксированные суммы, привязанные к МЗП. Самостоятельные плательщики также не столкнутся с ростом обязательных платежей.
Однако утверждение о том, что «ничего не изменится», корректно лишь частично. В 2026 году меняется не ставка, а механизм расчёта для доходов выше определённого уровня. Речь идёт о верхнем пределе базы, с которой удерживаются взносы и отчисления. Именно это изменение и создаёт ощущение роста платежей, хотя формально проценты остаются прежними.
Таким образом, в системе ОСМС в 2026 году не происходит общего повышения взносов для всех плательщиков. Изменения носят адресный характер и касаются ограниченного круга работников с высокими доходами и их работодателей. Чтобы понять масштаб этих изменений, необходимо отдельно рассмотреть, как именно меняется верхний предел базы для расчёта платежей.
Повышение взносов государства: что изменится и когда.
Отдельный блок изменений касается участия государства в финансировании системы ОСМС. В июле 2025 года был подписан закон, предусматривающий корректировку параметров системы обязательного социального медицинского страхования и порядка оказания медицинских услуг. Одна из целей этих поправок — перераспределение финансовой нагрузки между государством, работодателями и застрахованными гражданами.
В рамках этих изменений предусмотрено поэтапное повышение взносов государства за социально уязвимые категории населения. К этой группе относятся дети, пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты очной формы обучения, многодетные матери и другие категории — в общей сложности более 11 млн человек. Повышение запланировано на длительный период: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году.
При этом важно зафиксировать ключевой момент: в 2026 году ставка взносов государства не меняется. Она, как и сейчас, составляет 2% от объекта исчисления. Следовательно, в следующем году никакого дополнительного финансового давления на бюджет в рамках ОСМС не возникает.
Для самих льготных категорий населения эти изменения также не имеют прямых последствий. Они продолжают автоматически считаться застрахованными, поскольку взносы за них полностью оплачивает государство. Повышение ставок в будущем не повлияет на объём их личных платежей, так как обязанность по уплате сохраняется за бюджетом.
Таким образом, разговоры о «повышении ОСМС для льготников» в контексте 2026 года не соответствуют действительности. Реальные изменения в части участия государства начнутся позже и будут реализовываться постепенно.
Что означает изменение верхнего предела базы для взносов.
Наиболее ощутимое изменение в системе ОСМС с 1 января 2026 года связано не со ставками, а с верхним пределом дохода, с которого рассчитываются взносы работников и отчисления работодателей. Проценты остаются прежними, но расширяется сама база расчёта.
До 2026 года действовало ограничение в размере 10 минимальных заработных плат. Это означало, что независимо от того, зарабатывал работник 900 тысяч тенге или 2−3 млн тенге в месяц, взнос на ОСМС считался только с этой верхней границы. Максимальный размер взноса для работника составлял 17 тыс. тенге, для работодателя — 25,5 тыс. тенге.
С 1 января 2026 года эта конструкция меняется. Работодатели будут рассчитывать отчисления на ОСМС с дохода, не превышающего 40 МЗП, а работники — с дохода до 20 МЗП. При этом сами ставки остаются прежними: 3% для работодателей и 2% для работников.
В результате максимальный размер взноса работника увеличивается до 34 тыс. тенге в месяц, а максимальный размер отчислений работодателя — до 102 тыс. тенге. Это касается только доходов, превышающих прежний порог. Для заработков ниже 850 тыс. тенге в месяц порядок расчёта остаётся тем же, что и раньше.
Первоначально в законопроекте предлагалось установить единый предел в 50 МЗП для обоих платежей, однако в ходе обсуждения эти параметры были снижены. В итоговой версии закона увеличение базы стало более умеренным и дифференцированным.
Таким образом, речь идёт не о повышении ставки и не о новом обязательстве, а о пересмотре ограничения, которое ранее позволяло высокооплачиваемым работникам платить пропорционально меньше, чем тем, чей доход ниже установленного порога.
Кого действительно затронут изменения.
Несмотря на активное обсуждение изменений в социальных сетях, пересмотр верхнего предела базы для расчёта взносов на ОСМС касается ограниченного круга работников. По данным, которые приводятся в разъяснениях Фонд социального медицинского страхования, доходы выше 850 тыс. тенге в месяц получают около 9% наёмных работников.
Именно для этой категории и возникает изменение фактической суммы взносов. Ранее при доходах выше установленного предела взнос оставался фиксированным и не увеличивался, независимо от реального уровня заработка. С 2026 года этот механизм перестаёт действовать, и взносы начинают рассчитываться с более высокой базы.
При этом даже внутри этой группы изменения будут неравномерными. Заработную плату свыше 3,4 млн тенге в месяц получают порядка 20 тыс. человек, что составляет около 0,3% всех работающих граждан. Именно для них будут применяться максимальные размеры взносов и отчислений.
Для оставшихся 91% работников порядок расчёта взносов на ОСМС не изменится. Их доходы не достигают прежнего верхнего порога, поэтому проценты по-прежнему будут удерживаться с фактической заработной платы без каких-либо дополнительных корректировок.
Таким образом, изменения в системе ОСМС в 2026 году носят точечный характер. Они затрагивают прежде всего сегмент высоких доходов и не приводят к массовому росту обязательных платежей для основной части работающего населения.
Наёмные работники в системе ОСМС: как проверить взносы и не потерять статус застрахованного.