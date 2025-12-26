Что изменится в ОСМС в 2026 году

Однако утверждение о том, что «ничего не изменится», корректно лишь частично. В 2026 году меняется не ставка, а механизм расчёта для доходов выше определённого уровня. Речь идёт о верхнем пределе базы, с которой удерживаются взносы и отчисления. Именно это изменение и создаёт ощущение роста платежей, хотя формально проценты остаются прежними.