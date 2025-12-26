Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
«Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа», — сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.
В России сейчас идет процесс замены старых банкнот, которые были выпущены в оборот в 1997 году, на более современные. Уже выпущены новые купюры номиналом 100, 200, 2000 и 5000 рублей. Сегодня регулятор представил обновленный дизайн купюры в 1000 рублей.