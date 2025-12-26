Теплицы перенесут из Ташкента и его пригородов в специальные агрокластеры

По словам главы государства, сегодня в Ташкенте и Ташкентской области функционирует около двух тысяч теплиц, отапливаемых углем и газом. Такая система не только ухудшает экологическую ситуацию, но и создаёт серьёзную нагрузку на инфраструктуру и воздух мегаполиса. В связи с этим принято решение о переносе теплиц за пределы столицы и пригородов.