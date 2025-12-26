Ричмонд
Теплицы перенесут из Ташкента и его пригородов в специальные агрокластеры

Vaib.uz (Узбекистан. 26 декабря). Сегодня во время обращения к парламенту Президент Узбекистана поднял тему, которая давно вызывает недовольство и беспокойство жителей столицы, — многочисленные теплицы, плотно окружившие Ташкент и его пригороды.

Источник: Vaib.Uz

По словам главы государства, сегодня в Ташкенте и Ташкентской области функционирует около двух тысяч теплиц, отапливаемых углем и газом. Такая система не только ухудшает экологическую ситуацию, но и создаёт серьёзную нагрузку на инфраструктуру и воздух мегаполиса. В связи с этим принято решение о переносе теплиц за пределы столицы и пригородов.

Для размещения теплиц будут созданы специальные агрокластеры площадью не менее 200 гектаров каждый. В них производителям будут предоставлены необходимые условия для работы — инфраструктура, централизованное отопление и господдержка. Теплицы, которые перейдут в состав агрокластеров, получат отдельные субсидии от государства.

Отдельно Президент подчеркнул, что в Ташкенте планируется постепенный отказ от угольных котельных, которые наносят серьёзный вред экологии. На их месте будет внедрена система централизованного отопления.