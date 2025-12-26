Узбекистан готовится к запуску первого спутника и полёту первого космонавта

«Сегодня я хочу сообщить вам ещё одну важную новость. Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работы по запуску искусственного спутника в космос и первого узбекского космонавта, гражданина нашей страны. Я уверен, что это даст мощный импульс научному и технологическому развитию Нового Узбекистана, а также выведет национальное развитие на новый уровень», — подчеркнул Президент.