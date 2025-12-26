Узбекистан готовится к запуску первого спутника и полёту первого космонавта

«Сегодня я хочу сообщить вам ещё одну важную новость. Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работы по запуску искусственного спутника в космос и первого узбекского космонавта, гражданина нашей страны. Я уверен, что это даст мощный импульс научному и технологическому развитию Нового Узбекистана, а также выведет национальное развитие на новый уровень», — подчеркнул Президент.
Разговоры о запуске первого космонавта и спутника в Узбекистане ведутся уже на протяжении 5−6 лет, однако сейчас эта инициатива получает официальный старт на самом высоком уровне. Реализация такого масштабного проекта призвана не только укрепить научно-технический потенциал страны, но и стать символом нового этапа развития Узбекистана.
Отметим, что запуск узбекского космонавта с помощью NASA может обойтись примерно в 60 миллионов долларов. А запуск собственного спутника оценивается в сумму до 100 миллионов долларов.
Эксперты отмечают, что появление у Узбекистана собственного спутника открывает широкие возможности: это и развитие телекоммуникаций, и метеорология, и наблюдение за природными ресурсами. Полёт первого гражданина страны в космос может стать новым стимулом для молодежи, выбирающей путь в науке и инновациях.