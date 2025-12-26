«Водитель 100 уровня»: владелец Spark перекрыл дорогу электробусу и решил «научить» его водителя

В УБДД сообщили, что водитель Spark был установлен и приглашён на профилактическую беседу. Судя по его объяснениям, признавать вину он не спешит. По его версии, именно автобус «прижал» его, поэтому он решил остановить автобус и «объяснить» водителю, что тот не прав.