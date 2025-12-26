«Водитель 100 уровня»: владелец Spark перекрыл дорогу электробусу и решил «научить» его водителя

Однако, по словам очевидцев, всё было иначе. Водитель Spark сначала сам не пропустил электробус № 60 на улице Махтумкули, затем резко подрезал его, вынудил остановиться посреди дороги и после этого начал предъявлять претензии.
В УБДД сообщили, что водитель Spark был установлен и приглашён на профилактическую беседу. Судя по его объяснениям, признавать вину он не спешит. По его версии, именно автобус «прижал» его, поэтому он решил остановить автобус и «объяснить» водителю, что тот не прав.
Да, на дорогах бывает всякое, и водители общественного транспорта тоже порой не идеальны. Но перекрывать дорогу пассажирскому автобусу, создавать аварийную ситуацию, рисковать безопасностью десятков людей — такого «права» нет ни у кого. Подобные действия — это не проявление смелости или справедливости, а прямое нарушение правил и элементарной логики.
В УБДД заявили, что в отношении водителя Spark приняты меры в установленном порядке. Однако конкретику правоохранители не озвучили: составлен ли административный протокол и какое именно наказание его ждёт — остаётся неизвестным.
Одно ясно точно: дороги — это не место для личных эмоций и «разборок». Особенно когда на кону безопасность пассажиров.