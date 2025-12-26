В преддверии праздников мошенники начали активно атаковать узбекистанцев в Telegram. Они распространяют вредоносные файлы под видом поздравлений

Схемы становятся всё изощрённее. Теперь речь идёт не только о банальных вредоносных файлах типа .APK или .EXE. Злоумышленники могут отправить через мессенджер или соцсеть ссылку на фишинговый сайт, замаскированный под интерактивное поздравление. Или прислать GIF-файл, который якобы «не загружается», и предложить «обновление» для его просмотра.