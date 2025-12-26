В преддверии праздников мошенники начали активно атаковать узбекистанцев в Telegram. Они распространяют вредоносные файлы под видом поздравлений

Как сообщает Центр кибербезопасности МВД, злоумышленники создают вредоносные ссылки и файлы, маскируя их под новогодние подарки и поздравления, и распространяют их через Telegram. Достаточно открыть такую ссылку или файл, чтобы ваши личные данные и деньги с пластиковой карты оказались в руках мошенников.
Эксперты отмечают, что сегодня мошенники используют не столько технические уловки, сколько методы социальной инженерии — умелое манипулирование эмоциями. Ожидание поздравлений от коллег, друзей или родственников снижает бдительность даже у самых осторожных пользователей.
Схемы становятся всё изощрённее. Теперь речь идёт не только о банальных вредоносных файлах типа .APK или .EXE. Злоумышленники могут отправить через мессенджер или соцсеть ссылку на фишинговый сайт, замаскированный под интерактивное поздравление. Или прислать GIF-файл, который якобы «не загружается», и предложить «обновление» для его просмотра.
Ещё один популярный сценарий — письмо от «службы доставки», где для получения «новогоднего подарка» предлагается скачать и открыть приложение — «накладную».
Все эти методы рассчитаны на любознательность и желание почувствовать праздничную атмосферу. Но главное — не стать жертвой обмана.
Как защитить себя от мошенников.
Центр кибербезопасности МВД рекомендует соблюдать простые, но эффективные правила безопасности:
Всегда обращайте внимание на источник. Знаете ли вы этого человека? Ожидали ли вы ссылку или файл именно от него? Если нет — не открывайте вложения.
Проверяйте формат файлов. Безопасные форматы для медиафайлов: .jpg, .png, .gif, .mp4, .webm. Опасайтесь .exe, .scr, .bat, .msi, а также архивов .zip и .rar — они могут содержать вирусы.
Будьте осторожны с ссылками. Если ссылка кажется подозрительной или слишком короткой — не переходите по ней.
Не отправляйте предоплату за товары в интернете! Мошенники размещают объявления о продаже продуктов, ёлок, игрушек и других товаров по заниженным ценам, просят внести предоплату, а после оплаты исчезают, блокируя покупателя.
В разгар обмена праздничными поздравлениями важно сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников, чтобы встретить Новый год с хорошим настроением и без неприятных сюрпризов.