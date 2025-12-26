Крепкие морозы в Челябинской области сменят сильные снегопады: погода 27−29 декабря

К вечеру 28 декабря антициклон все же уступит место снегопадам и на всей территории. «В ночь на 29 декабря осадки значительно усилятся. Высота снежного покрова может вырасти на 5−10 см. Но вот крепкие морозы постепенно отступают. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы», — отметили синоптики.