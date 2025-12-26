Крепкие морозы в Челябинской области сменят сильные снегопады: погода 27−29 декабря

Крепкие морозы в Челябинской области сменят сильные снегопады — синоптики озвучили прогноз на последние выходные 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В выходные глубокая ложбина северо-атлантического циклона, определяющая погоду на европейской территории России, снегопадами “зацепит” Южный Урал, правда, в основном горные районы. Восточную часть оберегает от осадков гребень азиатского антициклона», — прокомментировали специалисты местного ЦГМС.
К вечеру 28 декабря антициклон все же уступит место снегопадам и на всей территории. «В ночь на 29 декабря осадки значительно усилятся. Высота снежного покрова может вырасти на 5−10 см. Но вот крепкие морозы постепенно отступают. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы», — отметили синоптики.
В субботу облачно с прояснениями, в горах местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 27 декабря ночью минус 14−19, при прояснении — до 25, днем минус 8−13, в низинах — до 18 градусов.
В воскресенье облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем не исключен небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха 28 декабря ночью минус 12−17, на крайнем западе — до 7, днем минус 6−11.
В понедельник облачно с прояснениями, ночью везде снег, местами — сильный, днем кое-где небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха 29 декабря ночью минус 10−15, днем минус 6−11.
Непосредственно в Челябинске в субботу преимущественно без осадков, ночью минус 15−17, днем минус 11−13; в воскресенье ночью без существенных осадков и минус 12−14, днем небольшой снег, минус 8−10; в понедельник ночью снег и минус 12−14, днем небольшой снег и минус 6−8.