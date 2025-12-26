«Железная дорога Молдовы» провела тестовый запуск товарного состава с грузом в 3000 тонн

«Для реализации этого проекта была проделана значительная подготовительная работа: восстановлены погрузочные рампы, введен в эксплуатацию участок железной дороги, не использовавшийся более пяти лет, сформирован состав, подготовлены два локомотива и выполнены другие необходимые работы», — уточнили в ЖДМ.
По маршруту Бессарабка — Яргара поезд следовал с двумя локомотивами, а далее по маршруту — с одним локомотивом. В тестовом запуске участвовали самые опытные механики и инструкторы.
В ходе испытаний впервые были применены современные технологии: видеонаблюдение за всем процессом транспортировки и электронная передача документов между станциями и локомотивными бригадами. Также впервые за последние десять лет был восстановлен пандус на станции «Кагул» и проведены полные погрузочно-разгрузочные работы.
Испытательный запуск проводился с целью доставки и разгрузки вагонов на отремонтированной эстакаде станции «Кагул», а также для оценки состояния железной дороги после прохождения состава такой грузоподъемности.
«Такой поезд может заменить до 100 грузовиков, что значительно снижает нагрузку на дороги и оказывает положительное воздействие на окружающую среду», — информирует ЖДМ.
Результаты тестового запуска подтвердили возможность перевозки грузов весом до трех тысяч тонн на этом участке, что открывает новые перспективы для переоценки логистических возможностей в отношении транспортировки аналогичных объемов грузов в порт Джурджулешты и обратно, — сообщает ЖДМ.