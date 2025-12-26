«Железная дорога Молдовы» провела тестовый запуск товарного состава с грузом в 3000 тонн

В ходе испытаний впервые были применены современные технологии: видеонаблюдение за всем процессом транспортировки и электронная передача документов между станциями и локомотивными бригадами. Также впервые за последние десять лет был восстановлен пандус на станции «Кагул» и проведены полные погрузочно-разгрузочные работы.