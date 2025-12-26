Ричмонд
Сибиряковская набережная появится на карте Иркутска

Так будет называться участок прибрежной зоны от улицы Ушаковской до Береговой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сибиряковская набережная появится на карте Иркутска. Именно так будет называться участок прибрежной зоны реки Ушаковки от улицы Ушаковской до Береговой. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан предложил присвоить этому участку имя известных меценатов Сибиряковых, — пояснили в пресс-службе администрации.

В конце ноября власти города решили назвать одну из территорий «набережная Сибиряковская». Это уже не первый случай, когда новые улицы в областном центре получают имена земляков. Например, в микрорайоне Союз появилась улица Героя России Эдуарда Дьяконова, а в районе ИРНИТУ — улица Леонида Гайдая.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что аэропорт столицы Приангарья впервые за 100 лет встретил 4-миллионного пассажира. Им стала многодетная мать из Ангарска.