В 2025 году месячная аудитория «Рувики» выросла до 13 млн человек

Наш проект основан на идеях «Википедии», но продуктово он ушел далеко вперед. У нас внедрены нейросети, наши материалы актуализируются в разы быстрее за счет автоматизации. Наши тексты достоверны благодаря экспертным рецензиям партнеров. Мы не пытаемся соревноваться с «Википедией» — у них свой продукт, со своими правилами, у нас свой — на мой вкус, более удобный, качественный и прогрессивный. В 2025 году «Рувики» ежемесячно читают более 13 миллионов человек. Очевидно, есть те, кому мы нравимся, и здорово, что у россиян есть выбор.