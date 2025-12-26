Ричмонд
В Пермском крае ищут двух братьев из Подмосковья

О детях нет никакой информации со вчерашнего дня.

Источник: Соцсети

В Пермском крае продолжаются поиски двух братьев из Подмосковья: 12-летнего Леонида и 8-летнего Владислава. Дети вышли из дома в Павловском Посаде 25 декабря и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Сегодня ориентировку на мальчиков опубликовал пермский отряд «ЛизаАлерт».: Возможно, есть версия, что детей могли увезти, поэтому информация появилась на нашей странице во «ВКонтакте», — объяснили в отряде. Дополнительной информации о пропавших у волонтеров пока нет.

Оба ребенка нормального телосложения, светло-русые. У Влада глаза голубые, а у брата Лени — серые.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавших мальчиках, позвоните на горячую линию: +7 800 700−54−52.