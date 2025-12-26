Новое поколение путешественников: в Москве наградили лучшие проекты молодежного туризма

Первая Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» показала: в России растет сообщество людей, для которых путешествие — это акт познания и служения. Это педагоги, краеведы, энтузиасты, бизнесмены и волонтеры, которые своими проектами доказывают: узнать, полюбить и по-настоящему гордиться своей страной можно, только увидев ее своими глазами, пройдя по ее дорогам и вложив в ее развитие частицу себя. Их работа формирует будущее — поколение, которое не просто живет в России, а чувствует глубинную связь с ее историей, культурой и людьми.