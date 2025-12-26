Новое поколение путешественников: в Москве наградили лучшие проекты молодежного туризма

Идея премии, организованной одноименной программой Росмолодёжи, проста и глубока: выявить и поддержать людей и проекты, которые закладывают в путешествия ценностную основу. Это не про отдых ради отдыха. Это про осознанное, содержательное движение по родной стране, формирующее гражданскую идентичность и настоящую, осмысленную любовь к Родине. Из 7700 заявок, поступивших из всех регионов России, жюри и народное голосование выбрали 42 лучших проекта-лауреата из 26 субъектов РФ.
Торжественную ноту событию задало приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое зачитал начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков. Глава государства отметил весомый вклад лауреатов в развитие туристической отрасли и подчеркнул, что благодаря их работе десятки тысяч молодых людей открыли для себя новые маршруты, природные заповедники, производства и достопримечательности. Владимир Путин также подтвердил, что программа «Больше, чем путешествие» будет и дальше развиваться, служа воспитанию патриотичной молодежи.
Церемония стала яркой демонстрацией многообразия форматов «полезного туризма». В номинации «Больше, чем тур» победил масштабный культурно-образовательный проект «Поезд Памяти». Лучшей экскурсией признали патриотическую программу «Прохоровское поле: Уроки мужества» из Белгородской области. В походном направлении отмечена туристско-краеведческая программа «Вертикаль».
Особое внимание уделяется точкам притяжения, которые становятся центрами знаний. Так, лауреатом в этой категории стал научно-просветительский проект «Ледокол знаний» от Госкорпорации «Росатом». А верфь «Поморский коч» в Архангельской области, где возрождают традиции деревянного судостроения, победила как «Больше, чем предприятие», став живым музеем и мастерской под открытым небом.
Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров подчеркнул роль таких инициатив.
Это подтверждает, что все больше людей хотят изучать нашу многообразную страну, ее культуру и традиции, и передавать эти знания подрастающему поколению.
Кульминацией вечера стало не только вручение наград в основных номинациях, но и объявление победителей специальных конкурсов от партнеров, включая Музей Победы, «Сколково», Движение Первых и Российское общество «Знание». Пятеро участников получили гранты на общую сумму свыше 3 миллионов рублей на развитие своих проектов в рамках конкурса Росмолодёжь. Гранты. Кроме того, 19 финалистам были вручены благодарственные письма от Президента России.
Первая Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» показала: в России растет сообщество людей, для которых путешествие — это акт познания и служения. Это педагоги, краеведы, энтузиасты, бизнесмены и волонтеры, которые своими проектами доказывают: узнать, полюбить и по-настоящему гордиться своей страной можно, только увидев ее своими глазами, пройдя по ее дорогам и вложив в ее развитие частицу себя. Их работа формирует будущее — поколение, которое не просто живет в России, а чувствует глубинную связь с ее историей, культурой и людьми.