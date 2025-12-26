Прописал за баню: жителя Аларского района осудили за фиктивную регистрацию мигранта

IrkutskMedia, 26 декабря. В Аларском районе суд признал 43-летнего жителя села Зоны виновным в фиктивной постановке на учет мигранта и назначил штраф в размере 105 тысяч рублей. Мужчина прописал своего знакомого в непригодном для жилья доме, чтобы иностранный гражданин смог оформить временную регистрацию в России, сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области и ГУ МВД России по региону.
Дознаватели отдела полиции № 2 МО МВД России «Черемховский» установили, что знакомство мужчины с иностранцем произошло на вахте. За временную регистрацию мигрант обязался построить баню для «арендодателя». Ни один из них фактически не проживал в здании, где была оформлена прописка.
В настоящий момент мигрант выдворен за пределы Российской Федерации. Суд учел мнение прокурора при вынесении наказания и признал гражданина виновным по статье 322.3 УК РФ. (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
