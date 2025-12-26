Ричмонд
Эрмитаж направил польскому Минюсту обращение по поводу археолога Бутягина

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил заявление музея по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина министру юстиции — генеральному прокурору Польши, сообщила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Источник: АГН "Москва"

«Гендиректор государственного Эрмитажа Пиотровский направил обращение (по поводу задержания Бутягина — ред.) министру юстиции Польши, он же генеральный прокурор Польши. В этом заявлении в том числе документы, которые готовили в Крыму мы — о работе Бутягина на полуострове, в Керчи» , — сказала Умрихина.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры сообщал РИА Новости во вторник, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.

Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.