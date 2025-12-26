В Челябинской области прокуратура потребовала снести самострой на озере

Прокуратура Челябинской области через суд требует снести самовольные постройки на берегу озера Малый Кременкуль. Основанием для иска послужила проверка, проведенная по фактам нарушений в парк-отеле «Резиденция 888», сообщили в областной прокуратуре.
Установлено, что индивидуальный предприниматель возвел вдоль береговой линии озера за пределами отведенных участков целый комплекс сооружений: мангальные зоны, бани, беседки и виллы. Эти объекты эксплуатируются с грубыми нарушениями требований пожарной, промышленной, водного и градостроительного законодательства.
В частности, на территории не функционировала система пожарной сигнализации, отсутствовало аварийное освещение, не были зарегистрированы опасные производственные объекты. Владелец также не заключал необходимые договоры со спасательными службами и не разрабатывал документацию по действиям в аварийных ситуациях.
Учитывая прямую угрозу жизни и здоровью отдыхающих, суд по ходатайству прокурора уже наложил обеспечительные меры, запретив любую деятельность на этой территории, кроме садоводства, до полного устранения нарушений.
Кроме того, в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.