«Елочные базары определяют свою политику самостоятельно». Минлесхоз ответил на критику цен на новогодние елки в Беларуси

Минлесхоз отреагировал на критику из-за цен на новогодние елки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве лесного хозяйства отреагировали на критику из-за цен на новогодние елки в Беларуси.

Ранее Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси.

Однако на не так давно открывшихся елочных базарах белорусы увидели другие цены и разразились критикой в соцсетях.

В Минлесхозе пояснили, что стоимость новогодних елок, озвученная Минлесхозом ранее, относится исключительно к точкам лесхозов.

— Частные елочные базары определяют свою политику самостоятельно, — отреагировали в министерстве.

В ведомстве также рассказали, что перед Рождеством настоящий ажиотаж отмечался на елочном базаре Минского лесхоза. Новогодние деревья разбирались прямо «с колес». И это при том, что привоз свежих елок осуществлялся каждые 1 — 1,5 часа, в том числе и из других лесхозов отрасли.

— Причина такого повышенного внимания к точке Минского лесхоза проста: цены у частников в разы выше, — прокомментировали в Минлесхозе.

И добавили, что новогодние деревья по низким ценам продаются в различных торговых точках лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра в Минске. Также елки можно покупать непосредственно в лесничествах.

— Цены демократичные, как и в Минском лесхозе, — резюмировали в ведомстве.

