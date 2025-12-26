«Елочные базары определяют свою политику самостоятельно». Минлесхоз ответил на критику цен на новогодние елки в Беларуси

В Министерстве лесного хозяйства отреагировали на критику из-за цен на новогодние елки в Беларуси.
Ранее Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси.
Однако на не так давно открывшихся елочных базарах белорусы увидели другие цены и разразились критикой в соцсетях.
В Минлесхозе пояснили, что стоимость новогодних елок, озвученная Минлесхозом ранее, относится исключительно к точкам лесхозов.
— Частные елочные базары определяют свою политику самостоятельно, — отреагировали в министерстве.
В ведомстве также рассказали, что перед Рождеством настоящий ажиотаж отмечался на елочном базаре Минского лесхоза. Новогодние деревья разбирались прямо «с колес». И это при том, что привоз свежих елок осуществлялся каждые 1 — 1,5 часа, в том числе и из других лесхозов отрасли.
— Причина такого повышенного внимания к точке Минского лесхоза проста: цены у частников в разы выше, — прокомментировали в Минлесхозе.
И добавили, что новогодние деревья по низким ценам продаются в различных торговых точках лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра в Минске. Также елки можно покупать непосредственно в лесничествах.
— Цены демократичные, как и в Минском лесхозе, — резюмировали в ведомстве.
