Создана методика проектирования безопасных водородных систем

Как пояснили ученые, для практического использования водород необходимо эффективно и безопасно доставить от производителя к потребителю. Наиболее перспективным для больших объемов и расстояний считается передача по трубопроводам. Однако физические свойства водорода делают транспортировку более сложной: он в 7 раз легче природного газа, поэтому, чтобы перекачивать его, в трубопроводах нужно поддерживать очень высокое давление. Это порождает другую проблему: когда водород под высоким давлением проходит по трубопроводу, каждый поворот и неровность создают мощные вибрации, которые распространяются по всей конструкции. Такая ударная нагрузка приводит к «усталости» металла и повышает риски микроповреждений. А молекулы водорода настолько маленькие, что легко просачиваются через возникшие от вибраций трещины. И, поскольку водород при смешении с воздухом взрывоопасен, даже незначительная утечка создает угрозу безопасности. Поэтому для подавления опасных вибраций в трубопроводах используют специальные внутренние перегородки — небольшие металлические панели, которые частично гасят колебания газового потока.