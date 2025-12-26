Губернатор Бочаров за рулем спецтехники испытал новый обход Волгограда

В Волгоградской области завершили строительство второго этапа объездной дороги. Готовность новой трассы лично проверил губернатор Андрей Бочаров, проехав по свежему асфальту за рулем спецтехники, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Глава региона назвал этот проект мечтой нескольких поколений жителей Сталинграда и Волгограда. Он отметил, что планы по строительству обхода появились еще в 1930-х годах, но им помешала война. Позже к идее возвращались в 60-е и 80-е, но реализовать ее не удавалось. Решение о строительстве принял Президент Владимир Путин в 2016 году.
Первый этап обхода уже соединил московское и ростовское направления. Новый, второй участок свяжет трассы на Астрахань, Калмыкию и Черное море. Это позволит вывести из города основной поток транзитного транспорта.
Андрей Бочаров также поделился планами на будущее. Следующая цель — строительство нового моста через Волгу в районе Дубовки. Этот проект станет частью транспортного коридора «Север — Юг» и откроет прямой путь для грузов из Заволжья и Казахстана.