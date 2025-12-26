Губернатор Бочаров за рулем спецтехники испытал новый обход Волгограда

Глава региона назвал этот проект мечтой нескольких поколений жителей Сталинграда и Волгограда. Он отметил, что планы по строительству обхода появились еще в 1930-х годах, но им помешала война. Позже к идее возвращались в 60-е и 80-е, но реализовать ее не удавалось. Решение о строительстве принял Президент Владимир Путин в 2016 году.