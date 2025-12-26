В Петербурге могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Если в ведомстве примут решение, то поездка по Единой карте петербуржца на базе «Мира» в метро и на земле с 1 января составит 66 рублей (+6 рублей). Также изменится стоимость пересадочного тарифа в течение часа. Так, первая поездка будет стоить 66 рублей, вторая — 14 рублей, третья — бесплатно. Стоимость единого билета на 90 минут для трамвая, троллейбуса, автобуса и метро составит 106 рублей.