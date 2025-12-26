В Петербурге могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Есть информация, что с 1 января 2026 года в Петербурге повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Тем не менее поездки по билету «Подорожник» останутся выгодными.
Комитет по тарифам Петербурга рассматривает возможное увеличение стоимости проезда. Источник в Смольном сообщает, что жетон в метро будет стоить 95 рублей (+9 рублей), разовый тариф на наземном транспорте — 88 рублей (+8 рублей), поездка по «Подорожнику» в метро и на земле — 66 рублей (+6 рублей).
Если в ведомстве примут решение, то поездка по Единой карте петербуржца на базе «Мира» в метро и на земле с 1 января составит 66 рублей (+6 рублей). Также изменится стоимость пересадочного тарифа в течение часа. Так, первая поездка будет стоить 66 рублей, вторая — 14 рублей, третья — бесплатно. Стоимость единого билета на 90 минут для трамвая, троллейбуса, автобуса и метро составит 106 рублей.
Поездки по «Подорожнику» при этом будут стоить на 5 рублей дешевле, чем поездки в Москве по биометрии. Напомним, что в столице со 2 января 2026 года минимальная стоимость проезда по биометрии составит 71 рубль.