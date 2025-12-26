В Омске оштрафовали двух водителей за незаконную перевозку школьников

В вечернее время на Ленинградской площади ДПС остановила для проверки две машины марки «Луидор», перевозившие школьников. В одном салоне находились 11 детей, в другом 8. Как выяснилось, шоферы нарушили правила организованной перевозки, об этом рассказали в УМВД 26 декабря.
Несовершеннолетних везли в село Сосновское Таврического района после представления в концертном зале. Водители сознательно проигнорировали требования законодательства, сославшись на нехватку времени для оформления документов. Полицейские сообщили об отсутствии обязательного договора фрахтования.
В отношении обоих перевозчиков возбудили дела по части 4 статьи 12.23 КоАП РФ. Мужчинам грозят штрафы в размере 3000 рублей каждый.
«Сотрудники Госавтоинспекции также проведут административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя — владельца автомобилей. Ему грозит штраф в размере 200 000 рублей за организованную перевозку детей без договора фрахтования», — добавили в ведомстве.
