В Омске оштрафовали двух водителей за незаконную перевозку школьников

В вечернее время на Ленинградской площади ДПС остановила для проверки две машины марки «Луидор», перевозившие школьников. В одном салоне находились 11 детей, в другом 8. Как выяснилось, шоферы нарушили правила организованной перевозки, об этом рассказали в УМВД 26 декабря.