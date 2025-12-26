В Самаре три управляющих компании лишили лицензий за плохую уборку снега

Власти Самарской области отчитались о работе управляющих компаний в 2025 году и приняли жесткие меры к недобросовестным организациям. «Пять стихий», «Фридом» и «Диалог Плюс» лишили статуса УК после многочисленных жалоб жителей на плохую уборку снега, об этом сообщили на оперативном совещании правительства Самарской области 22 декабря.
«В отношении всех управляющих компаний, которые находились в красной зоне, приняли меры. Из десяти указанных организаций три лишили статуса», — сообщил врио главы ГЖИ региона Георгий Степанян.
Чтобы проблемы с уборкой не повторились, в преддверии холодов инспекция провела масштабную профилактическую работу. Более 100 управляющих районов, представителей УК и городской администрации прошли обучение. Им детально разъяснили методики расчетов, включая нормы по количеству дворников и планированию работ при разной интенсивности снегопадов.
Основанием для решений стал анализ жалоб за прошлую зиму. Больше всего проблем было у жителей конкретных домов: на ул. Карбышева, 64, Карла Маркса, 4Б, Ново-Вокзальной, 114 в Самаре и на Приморском бульваре, 58 в Тольятти. В этом сезоне проверки на этих адресах нарушений уже не выявили.