Семья из Германии и гражданка США переехали в Челябинскую область

Как пояснили в полицейском главке региона, в Аргаяшском районе оперативно оформили документы супругам Доктер, прибывшим из ФРГ с четырьмя дочерьми. По словам 49-летнего главы семейства, в последнее время в Германии стало неспокойно из-за наплыва мигрантов из стран со сложной социально-экономической обстановкой. В этой ситуации они решили уехать ради безопасности четырех несовершеннолетних девочек и получить гражданство России.
В тот же день в торжественной обстановке разрешение на временное проживание полицейские вручили 66-летней гражданке США Махарам Томпсон. Она родилась в Туркменской ССР, более 20 лет назад уехала в Америку к своему избраннику, а после смерти супруга решила вернуться в Россию к дочери и внуку. Женщина имеет строительное образование, хорошо владеет русским языком и планирует найти работу в России.
С момента реализации Указа № 702 от 19 августа 2024 года в Челябинской области уже принято 24 заявления от иностранцев, выбравших для жизни Россию. 22 из них уже оформили необходимые документы. Для этого нужно обратиться в челябинский филиал «Паспортно-визового сервиса» МВД России, подразделения по вопросам миграции по месту фактического пребывания, а также дипломатические представительства или консульские учреждения, отметили в полиции.