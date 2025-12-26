Семья из Германии и гражданка США переехали в Челябинскую область

В тот же день в торжественной обстановке разрешение на временное проживание полицейские вручили 66-летней гражданке США Махарам Томпсон. Она родилась в Туркменской ССР, более 20 лет назад уехала в Америку к своему избраннику, а после смерти супруга решила вернуться в Россию к дочери и внуку. Женщина имеет строительное образование, хорошо владеет русским языком и планирует найти работу в России.