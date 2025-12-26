В московских ветклиниках стартовала акция «Елка для питомца»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Акция «Елка для питомца» стартовала в государственных ветеринарных клиниках Москвы, она продлится до вечера 31 декабря, ветврачи подготовили для питомцев лакомства, игрушки и другие сюрпризы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Двадцать шестого декабря в государственных ветеринарных клиниках Москвы началась новогодняя акция “Елка для питомца”. Впервые госветслужба столицы провела ее в прошлом году, чтобы подарить праздничное настроение хозяевам четвероногих и самим хвостатым пациентам, которые нуждаются в помощи специалистов и должны проходить лечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году в акции участвует 10 государственных ветклиник. В холле каждой из них установлены елки, украшенные подарками для питомцев. Завершив прием у ветврача, любой посетитель может выбрать и снять с праздничного дерева понравившийся презент. Ветврачи подготовили для питомцев лакомства, игрушки и другие сюрпризы. Новогодняя акция продлится до вечера 31 декабря 2025 года.
«В предновогодние дни хочется заниматься приятными хлопотами, подготовкой к празднику, но иногда приходится проводить их в ветклинике, если любимый питомец заболел. Чтобы поднять настроение владельцам, а четвероногих пациентов настроить на скорейшее выздоровление, мы начинаем нашу добрую акцию “Елка для питомца”. С 26 по 31 декабря каждый клиент получит заряд позитива и доброты от наших ветеринарных врачей, ни один питомец не уйдет без подарка!» — рассказали в ГБУ «Мосветобъединение», чьи слова приводятся в сообщении.
В сообщении уточняются ветклиники, в которых проходит акция «Елка для питомца»: ветклиника «Коптево», Советская ветклиника, Калининская ветклиника, ветклиника «Вешняки», Зеленоградская ветклиника, ветеринарный участок «Отрадное», Яковлевская ветклиника, Бутовская ветклиника, Кунцевская ветклиника, Московская станция по борьбе с болезнями животных.