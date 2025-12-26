В московских ветклиниках стартовала акция «Елка для питомца»

«В предновогодние дни хочется заниматься приятными хлопотами, подготовкой к празднику, но иногда приходится проводить их в ветклинике, если любимый питомец заболел. Чтобы поднять настроение владельцам, а четвероногих пациентов настроить на скорейшее выздоровление, мы начинаем нашу добрую акцию “Елка для питомца”. С 26 по 31 декабря каждый клиент получит заряд позитива и доброты от наших ветеринарных врачей, ни один питомец не уйдет без подарка!» — рассказали в ГБУ «Мосветобъединение», чьи слова приводятся в сообщении.