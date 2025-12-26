Врач объяснил, что нельзя делать на утро после празднования Нового года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до этого говорил, что во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. По его словам, это особенно касается тех людей, у которых, помимо высоких цифр артериального давления, есть нарушения ритма.