Врач объяснил, что нельзя делать на утро после празднования Нового года

На утро после празднования Нового года нельзя ходить в баню или сауну, поскольку это может грозить падением в обморок из-за аритмии. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри.

Источник: Unsplash

«Опохмеляться новой дозой спиртного нельзя, это продлевает интоксикацию и перегружает поджелудочную железу. Пить утром много кофе тоже не стоит, этот напиток лишь усилит обезвоживание и тахикардию», — добавил врач.

По его словам, не стоит также пить аспирин вместе с алкогольными напитками, потому что это может привести к желудочному кровотечению. Альмасри призвал обращаться к специалисту при появлении рвоты с примесью крови, рези в животе и внезапного пожелтения кожи.

Он также добавил, что привести себя в чувство после праздника поможет обильное питье и сон.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до этого говорил, что во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. По его словам, это особенно касается тех людей, у которых, помимо высоких цифр артериального давления, есть нарушения ритма.