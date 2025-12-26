Природный заказник «Березовый яр» площадью 523 га создают в Воронежской области

Заказник расположится на территории Татаринского сельского поселения возле административной границы Белгородской области — западная граница внешнего контура заказника будет находиться на расстоянии 650 м к юго-востоку от белгородского хутора Березки. Территориальная структура заказника имеет кластерный характер и включает в себя три участка площадью 270,42 га, 143,38 га и 109,16 га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 100% территории. Создание ООПТ не потребует изъятия участков у землепользователей.