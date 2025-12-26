В Челябинской области за проявленное мужество наградили пять детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 35-летия МЧС России и Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети — герои».
Даниль Фаттахов обнаружил начавшийся пожар в придомовых постройках в деревне Сураково (Кунашакский район), незамедлительно сообщил о нем в МЧС и вывел из дома хозяев с детьми.
Руслан Турмухаметов, проснувшись от едкого дыма, бросился на помощь своим родным. Разбив окно, эвакуировал из горящего дома бабушку и дедушку, после чего кровля дома обрушилась.
А Надежда Тодышева спасла двух своих братьев и двух сестер в возрасте от трех до 13 лет при пожаре. Кира Гибатова по дороге домой увидела густой дым и незамедлительно позвонила в МЧС, это позволило спасти хозяина жилища.
Руслан Юсупов, возвращаясь домой из школы, обратил внимание на мужчину, которому стало плохо. Юноша не прошел мимо, вызвал скорую медпомощь и до прибытия бригады оставался рядом.
Всем детям вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и поощрительные письма губернатора.