Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области за проявленное мужество наградили пять детей

Всем детям вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и поощрительные письма губернатора.

В Челябинской области за проявленное мужество наградили пять детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 35-летия МЧС России и Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети — герои».

Даниль Фаттахов обнаружил начавшийся пожар в придомовых постройках в деревне Сураково (Кунашакский район), незамедлительно сообщил о нем в МЧС и вывел из дома хозяев с детьми.

Руслан Турмухаметов, проснувшись от едкого дыма, бросился на помощь своим родным. Разбив окно, эвакуировал из горящего дома бабушку и дедушку, после чего кровля дома обрушилась.

А Надежда Тодышева спасла двух своих братьев и двух сестер в возрасте от трех до 13 лет при пожаре. Кира Гибатова по дороге домой увидела густой дым и незамедлительно позвонила в МЧС, это позволило спасти хозяина жилища.

Руслан Юсупов, возвращаясь домой из школы, обратил внимание на мужчину, которому стало плохо. Юноша не прошел мимо, вызвал скорую медпомощь и до прибытия бригады оставался рядом.

Всем детям вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и поощрительные письма губернатора.