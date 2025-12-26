Ричмонд
В Иркутске умерла народная артистка России Тамара Олейник

Прощание состоится 29 декабря в 10:00 в Михаило-Архангельском Харлампиевском храме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 26 декабря 2025 стало известно, что в Иркутске скончалась народная артистка России Тамара Олейник. Она пришла в труппу Иркутского драматического театра в 1965 году после обучения в актёрской студии. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе театра, в свои 35 лет она стала одной из самых молодых заслуженных артисток отечества, а в 2001 году получила высочайшее звание Народной артистки Российской Федерации.

— Главные героини в её исполнении навсегда оставались в сердцах поклонников, и даже небольшие эпизоды ей удавалось превращать в знаковые. Тамара Викторовна стала первой исполнительницей главного женского образа в повести великого земляка Валентина Распутина «Живи и помни», — подчеркнули коллеги артистки.

Она много и красиво пела со сцены. В коллективе Тамара Олейник всегда была примером дружелюбия. Прощание с народной артисткой состоится 29 декабря в 10:00 в Михаило-Архангельском Харлампиевском храме.