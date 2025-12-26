Ученый из США создал противовирусное пиво и сам его протестировал

Вирусолог Крис Бак из Национального института рака в Бетесде (США, Мэриленд) изобрел самое пятничное лекарство на свете. Во время разработки вакцины против полиомавируса ему пришла в голову идея — почему бы не сделать вакцинное пиво? Сказано — сделано, и Бак сварил то самое пиво, которое одновременно является вакциной, защищающей от нескольких типов вирусов.
Как сообщает Science News, для разработки своей вакцины вирусолог взял пекарские и пивные дрожжи Saccharomyces cerevisiae и добавил в них вирусоподобные частицы, которые попадали в организм вместе с хмелем.
Сначала Бак провел тестирование на мышах, а потом и сам пристрастился к экспериментам. Не выходя из научного запоя, исследователь отметил, что после употребления пивной вакцины в его организме действительно выработались антитела против нескольких типов вируса. Правда, чтобы добиться этого эффекта, ему пришлось выпить не один литр пива. Впрочем, никаких побочных эффектов, кроме опьянения, Крис, по его же словам, не почувствовал.
Вот только руководство экспериментам Бака оказалось не радо. В Комитете по этике исследований Национальных институтов здравоохранения посчитали, что для повышения статистической значимости результатов и снижения вероятности случайных ошибок такие эксперименты нужно проводить на большой выборке, и запретили вирусологу ставить опыты на себе. Но наш герой не сдается — слезы утри! Бак заявил, что вакцинное пиво — самая важная работа за всю его карьеру, и он не намерен сворачивать на полпути.
«Она настолько важна, что я готов рискнуть своей карьерой, — объявил вирусолог. — В моем контракте с институтом указано, что моя работа заключается в создании и распространении научных знаний. Это я и делаю: создаю знания, распространяю их и пытаюсь продать публике».
Также Бак напирает на то, что контролировать его действия в свободное время никто не имеет права. И чтобы иметь возможность производить и пить свое вакцинное пиво как частное лицо, он даже создал некоммерческую организацию. Теперь он — шеф-повар Густо, основатель и (пока) единственный сотрудник Gusteau Research Corporation.
Придумывая название для своей компании, он вдохновлялся шеф-поваром из фильма «Рататуй» Огюстом Густо, чей девиз: «Готовить может каждый».
Впрочем, один на один со своим экспериментом Крис не остался. Ему активно помогают родственники. Они все потягивают вакцинное пиво и говорят, что чувствуют себя как минимум не хуже, чем раньше: антитела есть, негативных эффектов нет.
Наделенный верой в свое творение, Бак добивается научного признаня своих статей и рецептур, но его работы пока не проходят рецензирование у других ученых. Этический комитет Национального института здоровья (NIH) возразил против публикации исследования на сервере препринтов bioRxiv.org из-за эксперимента ученого над собой. Бак написал опровержение, но решил не дожидаться результатов и опубликовал данные на бесплатном универсальном репозитории zenodo.org.
«Бюрократия препятствует развитию науки, и это для меня неприемлемо, — говорит вирусолог. — Неделя смертей людей из-за незнания об этом — это не пустяк».
Удивляемся, конечно, такой безалаберности коллег Криса Бака относительно напитка, который создал цивилизацию, и уже готовы присоединиться к экспериментам над собой, тем более что впереди две недели новогодних каникул. Товарищ Бак, если вы это читаете, напишите нам на почту, договоримся о международном проекте.