Ученый из США создал противовирусное пиво и сам его протестировал

Сначала Бак провел тестирование на мышах, а потом и сам пристрастился к экспериментам. Не выходя из научного запоя, исследователь отметил, что после употребления пивной вакцины в его организме действительно выработались антитела против нескольких типов вируса. Правда, чтобы добиться этого эффекта, ему пришлось выпить не один литр пива. Впрочем, никаких побочных эффектов, кроме опьянения, Крис, по его же словам, не почувствовал.