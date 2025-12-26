Продажа билетов на матчи ХК «Ростов» приостановлена

Жители Ростовской области отметили сложности с приобретением билетов на матчи ХК «Ростов». Проблема появляется при переходе с сайта донского клуба на страницу, где должны продаваться зрительские места. Во время загрузки выходит уведомление о том, что «что-то пошло не так». С чем связана неполадка, неизвестно.
Ситуацию не комментировали официально. При этом пресс-служба клуба напомнила в осцсетях о матче, который ХК «Ростов» должен провести с АКМ вечером 26 декабря в Туле.
Напомним, в декабре ХК «Ростов» заявил о снятии с соревнований «в связи с отсутствием возможности финансирования в 2026 году со стороны министерства спорта Ростовской области».
После этого поступил ответ от донского минспорта. Сообщалось, что размер субсидии спортивным командам напрямую зависит от их положения в турнирной таблице. В частности, в 2025 году донским хоккеистам из бюджета области перечислили 150 млн рублей. Также власти подчеркнули, что ХК «Ростов» — полностью коммерческий проект, за который отвечает исключительно его учредитель.
Накануне болельщики опубликовали петицию в поддержку «кондоров».
