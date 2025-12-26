Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пройдут последние в 2025 году сельхозярмарки: они состоятся в эти выходные

27 и 28 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предпоследние выходные уходящего года, 27 и 28 декабря, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане и гости столицы смогут приобрести мясо, овощи и другие продукты питания напрямую у производителей Башкирии.

Завтра, 27 декабря, торговые ряды будут развернуты на нескольких площадках: на участке автодороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского), на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров (дома 3, 5, 7 и 20), возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 28 декабря, ярмарки продолжат работу на всех указанных площадках, кроме территории возле парка «Волна». На улице Правды торги переместятся на участок автодороги от Ухтомского до Новороссийской.

Ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00 в оба дня. К участию приглашены все республиканские сельхозпроизводители. Городская администрация предупреждает, что для организации торговли в Демском районе с 07:00 до 16:00 27 и 28 декабря будут перекрыты соответствующие участки улицы Правды. Жителей просят учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.