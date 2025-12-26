В Уфе пройдут последние в 2025 году сельхозярмарки: они состоятся в эти выходные

Завтра, 27 декабря, торговые ряды будут развернуты на нескольких площадках: на участке автодороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского), на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров (дома 3, 5, 7 и 20), возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на площади имени Серго Орджоникидзе.