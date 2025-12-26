Под Новосибирском построят первую исследовательскую станцию на синхротроне СКИФ

Там добавили, что работа станции будет направлена не только на проведение научных исследований, но также и на подготовку кадров. Начинающие пользователи, научные сотрудники, студенты и аспиранты смогут освоить базовые синхротронные методики, научиться работать с рентгеновской оптикой и экспериментальным оборудованием. Планируется проведение занятий для студентов, включая семинары и лабораторные работы, также на станции смогут реализовывать свои исследовательские проекты аспиранты и докторанты. Кроме того, инфраструктура станции может быть использована и для других образовательных и научных программ: школ, курсов повышения квалификации, тематических конференций.