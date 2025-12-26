Ричмонд
Минобороны Беларуси заявило о напряженной обстановке на западном направлении

Минобороны Беларуси назвало напряженной обстановку на западном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал напряженной обстановку на западном направлении в эфире телеканала «Первый информационный».

Так, глава Минобороны заявил, что военно-политическая обстановка на западном направлении непростая.

— Обстановку (на западном направлении. — Ред.) можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации, непростую, — прокомментировал Хренин.

Министр пояснил, что Минск это видит по действиям руководства соседних стран ЕС. Хренин обратил внимание, что власти западных государств — «не хотят понимать, что надо снижать градус военного напряжения». И указал на накал в информационном поле и на действия руководства соседних с Беларусью стран, не скрывающих, что у них идет подготовка к войне.

— Они говорят, и они не скрывают этого, что идет подготовка к войне. У них угроза Россия, понятно, это и Беларусь. У нас Союзное государство, будут воевать с нами, — сказал министр обороны.

При этом глава ведомства подчеркнул, что невзирая на агрессивную политику стран Запада, Беларусь готова к диалогу. Но при этом белорусская сторона не хочет, чтобы миролюбие белорусов воспринималась, как слабость.

— Они же думают, что мы тут испугались. Ничего мы не испугались. Но мы прекрасно понимаем, что надо, чтобы говорили политики, надо, чтобы говорили люди словами, а не орудийными залпами, — уверен Хренин.

Резюмируя, глава Минобороны напомнил, что Беларусь готова к диалогу и неоднократно подчеркивала это.

Недавно стало известно, что соседняя с Беларусью Литва купит у Швеции противотанковые боеприпасы.

А ранее стало известно, что Польша начнет производство мин для размещения на границе с Беларусью.

Тем временем ГАИ сказала, что делать белорусским водителям из-за ухудшения условий на дорогах.

