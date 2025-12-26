Ричмонд
Движение по правой полосе открыли после аварии на М-4 в Ростовской области

Госавтоинспекция: проезд на участке М-4 в Ростовской области осуществляется по правой полосе.

Источник: Комсомольская правда

После ДТП в районе на 858 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области открыли движение по правой полосе. Об этом днем 26 декабря сообщили в управлении Госавтоинспекции.

— Движение осуществляется по правой полосе, — проинформировали водителей.

Напомним, сложности с проездом на трассе вблизи города Миллерово появились сегодня после двух ДТП. Известно, что одна из аварий произошла с участием грузовой машины. После этого водителей попросили объезжать пробленый участок дороги по альтернативному маршруту через 856 и 861 км трассы М-4 «Дон».

Ранее сообщлось об ухудшении погоды на участке с 777 по 896 км на М-4. Автолюбителей просят быть внимательными и осторожными.

