Движение по правой полосе открыли после аварии на М-4 в Ростовской области

Напомним, сложности с проездом на трассе вблизи города Миллерово появились сегодня после двух ДТП. Известно, что одна из аварий произошла с участием грузовой машины. После этого водителей попросили объезжать пробленый участок дороги по альтернативному маршруту через 856 и 861 км трассы М-4 «Дон».