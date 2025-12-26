Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники

«КИОН Строки»: каждый третий выбирает в качестве подарка классическую литературу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Каждый третий россиянин выбирает в качестве подарка близким классическую литературу, следует из исследования книжного сервиса «КИОН Строки» и МТС Банка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В преддверии Нового года книжный сервис «КИОН Строки» и МТС Банк провели исследование и выяснили, какую литературу россияне чаще всего дарят на праздники своим близким.

«В ходе исследования также выяснилось, литературу в каком жанре россияне предпочитают дарить. Каждый третий (36%) признался, что выбирает классическую литературу, 24% — триллеры и детективы, 19% — фэнтези и фантастику, а 11% — любовные романы», — следует из исследования.

Среди опрошенных россиян 48% согласны с утверждением о том, что книга — лучший подарок, 35% также с этим согласны, но не выбирают книги в качестве подарка, а ещё 10% считают, что есть варианты лучше, но при этом всё равно дарят книги друзьям, коллегам и родственникам.

В ходе исследования также выяснили, люди какого знака зодиака дарят книги чаще всего. Согласно данным аналитиков МТС Банка, чаще других покупки в книжных магазинах в декабре 2025 года совершали Раки — 9,6% транзакций в этой категории принадлежит именно им.

«Также в пятерку вошли Водолеи — 8,9% покупок, Весы — 8,6%, Скорпионы — 8,5% и Овны — 8,3%. Реже всего покупали книги Близнецы — 7,3%, Тельцы — 7,6% и Козероги — 7,7%», — говорится в результатах исследования.

Как отметили аналитики, россияне с высокой долей вероятности могут получить в подарок на Новый год книгу от Раков, Водолеев и Весов.