Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Каждый третий россиянин выбирает в качестве подарка близким классическую литературу, следует из исследования книжного сервиса «КИОН Строки» и МТС Банка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В преддверии Нового года книжный сервис «КИОН Строки» и МТС Банк провели исследование и выяснили, какую литературу россияне чаще всего дарят на праздники своим близким.
«В ходе исследования также выяснилось, литературу в каком жанре россияне предпочитают дарить. Каждый третий (36%) признался, что выбирает классическую литературу, 24% — триллеры и детективы, 19% — фэнтези и фантастику, а 11% — любовные романы», — следует из исследования.
Среди опрошенных россиян 48% согласны с утверждением о том, что книга — лучший подарок, 35% также с этим согласны, но не выбирают книги в качестве подарка, а ещё 10% считают, что есть варианты лучше, но при этом всё равно дарят книги друзьям, коллегам и родственникам.
В ходе исследования также выяснили, люди какого знака зодиака дарят книги чаще всего. Согласно данным аналитиков МТС Банка, чаще других покупки в книжных магазинах в декабре 2025 года совершали Раки — 9,6% транзакций в этой категории принадлежит именно им.
«Также в пятерку вошли Водолеи — 8,9% покупок, Весы — 8,6%, Скорпионы — 8,5% и Овны — 8,3%. Реже всего покупали книги Близнецы — 7,3%, Тельцы — 7,6% и Козероги — 7,7%», — говорится в результатах исследования.
Как отметили аналитики, россияне с высокой долей вероятности могут получить в подарок на Новый год книгу от Раков, Водолеев и Весов.