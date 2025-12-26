Омский речник отсудил у предприятия 150 тысяч за профессиональное заболевание

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в марте нынешнего года бывшему работнику пароходства было диагностировано профессиональное заболевание — вибрационная болезнь 2 степени. На предприятии он проработал более десяти лет. За правовой помощью омич обратился в прокуратуру.