Омский речник отсудил у предприятия 150 тысяч за профессиональное заболевание

По иску Омского транспортного прокурора суд обязал предприятие водного транспорта выплатить бывшему работнику компенсацию морального вреда. Мужчина получил на работе профессиональное заболевание.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в марте нынешнего года бывшему работнику пароходства было диагностировано профессиональное заболевание — вибрационная болезнь 2 степени. На предприятии он проработал более десяти лет. За правовой помощью омич обратился в прокуратуру.
Транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с пароходства компенсации морального вреда, причиненного в связи с выполнением работ в условиях воздействия вредных производственных факторов.
Суд требования удовлетворил. С бывшего работодателя взыскано 150 тысяч рублей.