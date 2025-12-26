Ричмонд
Омский речник отсудил у предприятия 150 тысяч за профессиональное заболевание

За работника вступилась Омская транспортная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

По иску Омского транспортного прокурора суд обязал предприятие водного транспорта выплатить бывшему работнику компенсацию морального вреда. Мужчина получил на работе профессиональное заболевание.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в марте нынешнего года бывшему работнику пароходства было диагностировано профессиональное заболевание — вибрационная болезнь 2 степени. На предприятии он проработал более десяти лет. За правовой помощью омич обратился в прокуратуру.

Транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с пароходства компенсации морального вреда, причиненного в связи с выполнением работ в условиях воздействия вредных производственных факторов.

Суд требования удовлетворил. С бывшего работодателя взыскано 150 тысяч рублей.