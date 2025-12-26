Поезда «Аэроэкспресс» в новогодние праздники будут курсировать по расписанию

«В выходные дни, в том числе в новогоднюю ночь, поезда и экспресс-автобусы будут работать без изменений в расписании», — отметили в компании. Отправиться в аэропорты Шереметьево и Домодедово можно будет каждые 30 минут.
Экспресс-автобусы также будут курсировать по стандартному графику: от станции метро «Ховрино» до терминалов В и С аэропорта Шереметьево — каждые 10 минут, до терминала D — каждые 15 минут; от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово — каждые 15 минут.
«Актуальное расписание доступно на сайте компании и в мобильном приложении “Аэроэкспресс”, — отмечают в компании.
