Поезда «Аэроэкспресс» в новогодние праздники будут курсировать по расписанию

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное и автобусное экспресс-сообщение между столицей и крупнейшими аэропортами Московского авиационного узла — Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 200 млн человек. Аэроэкспресс эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также семь одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово.