Военнослужащий Никита Ушаков из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Никита Ушаков из Байкальска героически погиб в зоне специальной военной операции. Боец родился 17 апреля 1994 года в многодетной семье. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала мэра Слюдянского района Алексея Шульца.
— После окончания школы он поступил в техникум кинематографии города Иркутска. Срочную службу проходил в войсках ВДВ РФ, — уточнил глава района.
В 2024 году Никита подписал контракт с Минобороны РФ и отправился защищать Отечество. Власти города выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
