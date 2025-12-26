Ричмонд
Военнослужащий Никита Ушаков из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Боец родился 17 апреля 1994 года в многодетной семье.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Никита Ушаков из Байкальска героически погиб в зоне специальной военной операции. Боец родился 17 апреля 1994 года в многодетной семье. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала мэра Слюдянского района Алексея Шульца.

— После окончания школы он поступил в техникум кинематографии города Иркутска. Срочную службу проходил в войсках ВДВ РФ, — уточнил глава района.

В 2024 году Никита подписал контракт с Минобороны РФ и отправился защищать Отечество. Власти города выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья умерла народная артистка России Тамара Олейник. Она пришла в труппу Иркутского драматического театра в 1965 году после обучения в актёрской студии.